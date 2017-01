Et medlem af syriske oprøreres delegation, Osama Abu Zeid, holder pressemøde forud for møder på andendagen af en fredskonference i Kasakhstan. Forhandlingerne har banet vej for nye møder i Genève.

Rusland og Tyrkiet vil have syrisk fredsproces i Genève

En afsluttende erklæring fra fredsmøde i Kasakhstan baner vej for nye forhandlinger i Genève under FN-ledelse.

De siger samtidig, at de vil støtte en våbenhvile og en genoptagelse af fredsprocessen i Genève i Schweiz under FN's ledelse. Det skriver Reuters.

De tre landes erklæring markerer afslutningen på to dages fredsforhandlinger i Kasakhstans hovedstad, Astana.

Drøftelserne var mellem Syriens regime og landets oprørsgrupper med undtagelse af Islamisk Stat og andre ekstremistiske jihadister.

- Parterne understreger, at en absolut våbenhvile har førsteprioritet, hedder det.

Rusland, Tyrkiet og Iran siger, at de støtter den væbnede oppositions vilje til at deltage i en ny runde fredsforhandlinger i Genève 8. februar. De bakker også op om at implementere FN-resolution 2254.

Resolutionen gælder ophævelse af belejringer af byer, åbning for nødhjælp og frigivelse af krigsfanger.

Chefforhandleren fra regimet i Syrien, Bashar Ja'afari, kalder mødet i Astana for "en succes" og roser erklæringen fra de tre lande, som har taget initiativet til fredskonferencen.

En talsmand for oprørerne siger, at hans delegation er forbeholden over for sluterklæringen, og at hans bagland ikke vil tillade, at Iran får indflydelse på Syriens fremtid.

Den franske udenrigsminister, Jean-Marc Ayrault, siger, at han håber, udviklingen i Kasakhstan vil føre til nye fredsforhandlinger i Genève.

På førstedagen af fredsforhandlingerne i Kasakhstan blev der slået en hård tone an, og oprørerne afviste at dukke op til direkte møder med deres modpart.

Men tirsdag lød der langt mere positive toner.

- Intet er klart endnu, men vi er optimistiske, sagde Syriens ambassadør i Rusland, Riyad Haddad, til det russiske nyhedsbureau Interfax tidligt på dagen.

Flere tidligere fredsmøder i Genève har ikke ført resultater med sig. Ved de møder, der foregik under FN's ledelse, har medlemmer af den politiske opposition stået for forhandlingerne med regimet.

Denne gang er det medlemmer af de væbnede grupper, der forhandler. Repræsentanter fra den politiske opposition fungerer som rådgivere.