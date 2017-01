Artiklen: Rusland og Tyrkiet bomber for første gang IS i fællesskab

Russiske og tyrkiske fly var på vingerne over byen al-Bab i det nordlige Syrien. Det er endnu et tegn på øget samarbejde mellem de to lande, der ellers støtter forskellige parter i den syriske krig.

Rusland bakker op om Syriens præsident, Bashar al-Assad, som er noget mindre populær blandt tyrkerne.

Alligevel er de to lande gået sammen om at forsøge at skabe varig fred i Syrien. Tidligere er de lykkedes med at forhandle en aftale om våbenhvile på plads i det krigshærgede land.

Generalløjtnant Sergej Rudskoj fra det russiske forsvarsministerium oplyser, at ni russiske og otte tyrkiske kampfly sammen angreb jihadister fra Islamisk Stat i al-Bab.

- I dag udførte det russiske og tyrkiske luftvåben deres første fælles luftoperation for at ramme Islamisk Stat. Vurderingen af de foreløbige resultater er, at angrebene var yderst effektive, siger Rudskoj.

Han forklarer, at angrebene også var koordineret med Syriens regering.

Tyrkiet håber, at tyrkiskstøttede oprørere vil erobre al-Bab, så kurdiske militser ikke får kontrol over byen.

I øjeblikket støtter Rusland også syriske regeringsstyrker ved den historiske by Palmyra, som Islamisk Stat har magten over.

Ifølge Sergej Rudskoj planlægger islamisterne at sprænge byens oldtidsminder i luften.

- Vi har modtaget informationer - bekræftet af adskillige kilder - om, at en stor mængde sprængstof er blevet bragt til Palmyra-området, og at terroristerne planlæger at ødelægge byens historiske arv, der er i verdensklasse, siger han.