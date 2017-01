Rusland øjner fremgang i Syrien-proces på USA's skiftedag

- De fremskridt, der er sket mod en politisk løsning i Syrien, er opmuntrende. I det mindste er alle enige om, at der ikke findes et alternativ til en politisk og diplomatisk løsning, siger udenrigsministeren.

Mens USA gør klar til et vagtskifte på præsidentposten, øjner Rusland et bedre politisk klima forud for et stort fredsmøde om Syrien i næste uge.

Rusland er klar til at indgå i en konstruktiv dialog med USA, understreger ministeren.

- Rusland er, som præsident Putin har sagt mange gange, parat til at gøre sit til, at dialogen med Washington flyttes i en konstruktiv retning, siger Lavrov.

Fredsforhandlinger om Syrien skal ifølge planen indledes 23. januar i Kasakhstans hovedstad, Astana.

Rusland og Lavrov ønsker et styrket samarbejde med USA i kampen mod terrorisme. Han nævner blandt andet indsatsen for at nedkæmpe den ekstremistiske gruppe Islamisk Stat (IS).

- Det er klart, at vi har bemærket Donald Trumps udtalelser under valget, blandt andet at man er klar til en fælles kamp mod Islamisk Stat, siger Lavrov om forholdet til USA.

IS er en fælles fjende af både USA og Rusland. Men de to stormagter har under USA-præsident Barack Obamas regering været delt, i synet på hvem der er gode og onde i det krigsplagede Syrien.

Rusland støtter præsident Bashar al-Assads syriske styre. USA har støttet oprørere, der vil vælte Assad.

Både Assads regering og oppositionen har givet tilsagn om, at de vil deltage i fredsprocessen i Astana.