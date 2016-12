Den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, har fredag anbefalet, at 35 amerikanske diplomater udvises.

Rusland-kender: Russerne trækker på skuldrene ad Obama

Russerne har valgt at spejle Obamas udvisninger, mens de venter på Trump, siger Flemming Splidsboel.

Fredag svarede Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, igen. Han anbefaler udvisning af 35 amerikanske diplomater fra Rusland og et forbud mod, at amerikanerne bruger to bygninger.

Torsdag smed amerikanerne 35 russiske diplomater ud af USA og forbød Rusland adgang til to bygninger.

- Fra russisk side har man indtil videre valgt en total spejling, siger seniorforsker Flemming Splidsboel fra Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS).

- Det er afmålt. Det er totalt proportionalt med amerikanerne.

Han beskriver udsmidningerne af diplomater som signalpolitik fra begge side. Samtidig sker de diplomatiske fjendtligheder i lyset af den amerikanske præsident Obamas snarlige afgang.

- Det gør, at man i Rusland trækker på skuldrene ad det her, siger Flemming Splidsboel.

- Man gør grin med Obama. Man beskriver det som de sidste krampetrækninger fra en præsident, som vil markere sig efter at have fejlet og været handlingslammet.

Samtidig har Rusland ifølge seniorforskeren allerede indstillet sig på, at Donald Trump snart bliver præsident i USA.

- Og så mener man, at det er urimeligt, at Obama forsøger at låse Trump i en konflikt med Rusland, siger Flemming Splidsboel.

Ifølge seniorforskeren behøver udvisningerne ikke have en permanent karakter.

- Det sker typisk i sådanne sager, at de langsomt får lov at sive tilbage. Så man genopretter en normaltilstand, uden at man annoncerer det. Det har man set med blandt andet britiske diplomater i 00'erne, siger han.

- De efterretningsaktiviteter, der foregår fra russisk side, foregår også fra andre side fra. Man lukker jo ikke de her aktiviteter ved at nægte folk adgang til en bygninger eller indrejse i landet.

- Så det er meget symbolpolitik.