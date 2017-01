Send til din ven. X Artiklen: Rusland kalder USA's efterretningsarbejde amatøragtigt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rusland kalder USA's efterretningsarbejde amatøragtigt

USA beskyldes for at føre heksejagt mod Rusland, der igen afviser anklager om hackerangreb under valgkamp.

Verden - 09. januar 2017 kl. 13:42 Af Ritzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ruslands ledelse siger i Moskva, at der ikke er noget nyt af betydning i en rapport fra amerikanske efterretningstjenester om hackerangreb under præsidentvalgkampen i USA. I en erklæring fra Kreml afvises det på ny, at russiske politikere eller embedsmænd var involveret i hackerangrebene, og USA bliver beskyldt for at føre en form for heksejagt. Samtidig kaldes hele efterretningsarbejdet i USA for "amatøragtigt".

Men det bliver fra russisk side slået fast, at der vil blive gjort omhyggelige forberedelser til et møde mellem præsident Vladimir Putin og USA's kommende præsident, Donald Trump. - Vi vil begynde at finde en dato efter indsættelsen i Washington, siger talsmænd for Kreml. Trump accepterede i weekenden de amerikanske efterretningstjenesters konklusion: At Rusland stod bag cyberangreb, der havde til formål at forstyrre valget i USA. Det sagde Trumps stabschef, Reince Priebus, til Fox News søndag. Der vil "måske blive grebet til handling" som svar, sagde Priebus ifølge Reuters. Trump "accepter den kendsgerning, at i dette særlige tilfælde var det enheder i Rusland", som stod bag cyberangreb på Det Demokratiske Partis organisation. Trump var blevet kritiseret af både demokrater og republikanere for ikke klart at støtte efterretningstjenesternes konklusioner. Han mødtes fredag med lederne for USA's efterretningstjenester. De har konkluderet, at det fra højeste sted i Rusland er blevet besluttet at hacke Det Demokratiske Parti for at svække partiet ved valget i november.