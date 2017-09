Rusland indleder kæmpe militærøvelse på grænsen til Europa

Zapad-øvelser har løbende fundet sted siden 1973.

Denne gang skal Zapad-øvelsen efter planen vare indtil 20. september. Den finder sted langs grænsen til Østeuropa. Der er tale om en øvelse, som vil inkludere hær, søværn og luftvåben.

Ifølge nyhedsbureauet AP har politiske ledere i Polen, Baltikum, Slovakiet, Rumænien og Bulgarien udtrykt bekymring over øvelsen. De frygter, at Rusland ikke vil trække alle tropper tilbage efter øvelsens afslutning.

Rusland insisterer dog på, at Zapad 2017 er "udelukkende defensiv".

Russerne vil aktivere 12.700 soldater, der skal bekæmpe en imaginær fjende tæt ved grænserne til Polen og Baltikum.

Nato hævder, at Rusland har forsøgt at holde øvelsen hemmelig. På samme måde mener forsvarsalliancen, at Rusland har løjet om, hvor omfattende øvelsen er.

Ekspert i russisk militær Alexander Golts siger til nyhedsbureauet AFP, at Rusland "meget dygtigt manipulerer med tallene til sådanne øvelser, så det ikke skal invitere udenlandske observatører".

- Ved hver øvelse arbejder Rusland på samme scenarie - at indsætte tropper hurtigt, siger han.

Øvelsen finder sted, mens forholdet mellem Rusland og Nato er iskoldt.

Den russiske præsident, Vladimir Putin, er upopulær, efter at han i 2014 annekterede Krim-halvøen fra Ukraine. Samtidig er han under mistanke for at have blandet sig i USA's præsidentvalg sidste år.

- Dette er et forsøg på at provokere os. Det bliver gennemført for at teste vores forsvar. Derfor må vi vise styrke, sagde Storbritanniens forsvarsminister, Michael Fallon, til BBC i sidste uge.

- Rusland vil teste os, hver gang det får mulighed for det. Vi ser nu et aggressivt Rusland, og det må vi håndtere, sagde Fallon videre.

Putin og Rusland har til gengæld stået fast på, at landet har ret til at afholde øvelsen.

Russerne har også længe beskyldt USA for at stå bag, at Natos tilstedeværelse i en række lande, der grænser op til Rusland, er styrket.