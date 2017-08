Rusland hævder at have fanget ukrainsk sabotageagent

- Han blev taget med sprængstoffer og en granat. Han havde planlagt at brænde et skovområde ned og blokere en motorvej ved at starte et stenskred, hedder det i en presseerklæring fra FSB.

De ukrainske myndigheder har forkastet anklagerne som "falske nyheder", der har til formål at skræmme befolkningen på Krim.

Ukrainske styrker har siden foråret 2014 kæmpet mod russiskvenlige separatister i det østlige Ukraine.

Omkring 10.000 mennesker er blevet dræbt under konflikten.

FSB har opgivet den anholdtes navn til at være Gennadij Lemesjko. Han betegnes som en tidligere efterretningsofficer i det østlige Ukraine.

- Han blev sendt til Krim på en sabotageaktion, hedder det.

- Han havde ordre til at ødelægge højspændingsledninger, antænde skovbrande og sætte ild til regeringsbygninger samt blokere motorveje, hævder FSB.

En talskvinde for SBU, Ukraines sikkerhedstjeneste, siger, at den er ved at undersøge mandens identitet, og at det endnu ikke er fastslået, hvorvidt han er ukrainer.

Men SBU kalder anholdelsen for en "provokation", der har til hensigt at give Ukraine skylden for nylige strømafbrydelser i forbindelse med en hedebølge på Krim.

Rusland annekterede Krimhalvøen i Sortehavet i marts 2014 - kort efter den russiskvenlige ukrainske præsident Viktor Janukovitj var blevet tvunget fra magten af massedemonstrationer i Kijev.

Mange vestlige lande har indført sanktioner mod Rusland på grund af dets annektering af Krim.