Rusland hævder at have dræbt IS-topleder i Syrien

Det russiske forsvarsministerium siger, at Abu Bakr al-Baghdadi blev dræbt ved et russisk angreb sidst i maj, da toplederen var sammen med andre højtstående ledere fra den ekstreme, islamistiske bevægelse.

I erklæringen fra ministeriet hedder, at det russiske militær "med forskellige midler" forsøger at få verificeret oplysningerne om Baghdadis død.

Ifølge oplysningerne skete det ved et luftangreb 28. maj mod et møde i Islamisk Stat i en sydlig forstad til Raqqa i Syrien. Her blev toplederen angiveligt dræbt sammen med 30 mellemledere og omkring 300 krigere.

Der var blandt andet i 2015 rygter om, at IS-lederen var blevet dræbt eller hårdt såret ved et luftangreb.

Baghdadi blev leder af IS i 2010.

Han har ry for at være en mester i organisation og for at være en hensynsløs taktiker, som har formået at tiltrække tusindvis af unge jihadister, og som både lytter til radikale islamister og militære strateger fra Saddam Husseins tidligere hær.

Baghdadi fik sin lederposition, da han modsatte sig et forsøg på at lægge Islamisk Stat sammen med al-Nusra Fronten i Syrien. Han har aldrig svoret troskab over for al-Qaedas ledere. I sommeren 2014 udråbte IS et kalifat - en stat ledet efter islamisk lov.