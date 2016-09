Artiklen: Rusland er parat til at forlænge syrisk våbenhvile

Rusland er parat til at forlænge syrisk våbenhvile

Ruslands forsvarsministerium siger ifølge AFP, at det kun er Moskva og det syriske regime, som lever op til en våbenhvileaftale, som er indgået med USA.

Det russiske ministerium siger, at USA ikke har reageret på den dokumentation, som Moskva har fremlagt, om krænkelserne af våbenhvilen.

I rapporterne fra Moskva hedder det, at Rusland er parat til at forlænge den indgåede våbenhvile i 72 timer.

- Den syriske hær har sendt soldater og våben tilbage til Castello Road nær byen Aleppo, efter at den kom under beskydning, hedder det i de russiske erklæringer. Aleppo Road er den vigtigste vej ind i byen.

Lastbiler med nødhjælp til Aleppo holder på femte dag stille på den tyrkiske grænse.

FN havde håbet på, at 40 lastbiler læsset med fødevarer kunne være nået frem til den østlige del af Aleppo. Lastbilerne indeholder mad nok til at brødføde 80.000 mennesker i en måned.

Trods våbenhvilen skønnes det for farligt at køre ind til Aleppo, da stridende fraktioner ikke kan nå til enighed om at sende nødhjælpskolonnerne videre.

Våbenhvilen trådte i kraft mandag aften, og blev onsdag forlænget yderligere 48 timer. Beslutningen blev truffet, så mere nødhjælp kan bringes ind i landet.

I den østlige del af Aleppo, hvor oprørere har kontrollen, befinder sig omkring 250.000 mennesker, som har været fastlåst i omkring to måneder.

13,5 millioner mennesker har ifølge FN behov for humanitær hjælp. 4,5 millioner af disse befinder sig i svært tilgængelige områder.

Syriens Observatorium for Menneskerettigheder oplyser, at antallet af dræbte i Syriens borgerkrig, der begyndte i 2011, er på over 300.000.

Millioner er flygtet. Men der bor ifølge FN stadig 17,9 millioner mennesker i det krigshærgede land. Før krigen var antallet 24,5 millioner.