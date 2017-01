Artiklen: Rusland anklager Ukraine for at stå bag militært angreb

Rusland anklager Ukraine for at stå bag militært angreb

Rusland siger, at styrker støttet af Ukraine har indledt et angreb på prorussiske oprørere i det østlige Ukraine.

- Det er beklageligt, at folk på begge sider er dræbt som et resultat af disse angreb, siger han.

- Sådanne aggressive handlinger, der støttes af Ukraines væbnede styrker, undergraver målet med at føre Minsk-aftalen ud i livet.

Peskov føjer til, at angrebene er slået tilbage af de prorussiske oprørere. Han beskylder Ukraine for at stå bag i et forsøg på at aflede fra problemer internt i landet.

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) er for øjeblikket på besøg i Ukraine.

Ukraines udenrigsminister, Pavlo Klimkin, afviser over for Ritzau blankt alle anklager om, at Ukraine skal stå bag angreb på prorussiske styrker i det østlige Ukraine.

- Ja, 100 procent. Jeg har talt med militæret og de folk, der er på jorden, siger han.

Ukraines hær oplyste mandag, at syv ukrainske soldater er dræbt under kampene.

Det er det værste sammenstød i det østlige Ukraine siden midten af december.

Minsk-aftalen indeholder punkter om en våbenhvile, tilbagetrækning af svære våben fra fronten og etablering af frie valg. Den er indgået mellem Rusland, Ukraine, Frankrig og Tyskland.