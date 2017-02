Artiklen: Rusland anklager Ukraine for at bryde krigens love

Rusland siger, at Ukraine artilleribeskyder civile områder i det østlige Ukraine.

- Det kan ikke forsvares, at den ukrainske hær intenst har bombet områder, hvor kvinder og børn befandt sig natten til fredag, siger hun.

En talskvinde betegner det på et pressemøde i Moskva som ukrainsk "barbari".

Ruslands udenrigsministerium anklager Ukraine for at bryde Genèvekonventionen ved at bombardere civile områder i det østlige Ukraine.

Ukraine og de prorussiske oprørere i den østlige del af landet beskyldte torsdag hinanden for at have bombet beboelsesområder langs frontlinjen.

Der har været meldinger om døde og sårede på begge sider.

De genopblussede kampe har atter tiltrukket sig verdens opmærksomhed efter mange måneders stilstand.

Nato og EU har opfordret Rusland til at bruge sin indflydelse til at stoppe kampene. Det er en appel til, at Moskva får styr på de prorussiske oprørere i Ukraine.