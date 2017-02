Rusland afviser rapporter om kontakter til Trump

Det er ikke baseret på fakta, når medier rapporter om, at Donald Trumps stab har haft kontakt med Moskva. Det siger en talsmand for Kreml.

Tirsdag afslørede det amerikanske medie The New York Times, at medarbejdere i Trumps stab i 2016 havde tæt kontakt med russiske efterretningsagenter.

Fire nuværende og tidligere amerikanske embedsmænd siger til avisen, at de kan bevise kontakten med aflyttede telefonsamtaler.

Det skulle dreje sig om medarbejdere i Donald Trumps præsidentvalgkamp og andre personer med tilknytning til Trump.

Amerikanske efterretningstjenester opsnappede kommunikationen omkring samme tidspunkt, som de fandt beviser for, at Rusland forsøgte at påvirke præsidentvalget ved at hacke Demokraternes Nationale Komité (DNC).

Peskov afviser samtidig udtalelser fra Trump om, at han venter, Rusland vil levere Krim tilbage til Ukraine.

Ifølge Rusland er halvøen en del af Ruslands territoriale integritet.

- Vi har ikke til hensigt at diskutere vores territoriale integritet, lyder Peskovs kommentar.

Tirsdag udtalte Det Hvide Hus pressetalsmand, Sean Spicer sig dog kritisk om Krim.

- Præsident Trump har gjort det meget klart, at han forventer, at den russiske regering trapper volden ned i Ukraine og returnerer Krim, sagde han.

Trods internationale protester indlemmede Rusland i marts 2014 Krim.

Det skete efter en folkeafstemning, hvor et stort flertal af vælgerne på halvøen stemte for, at området skulle løsrive sig fra Ukraine og være en del af Rusland.

Annekteringen forværrede et i forvejen konfliktfyldt forhold mellem Rusland og USA og mellem præsidenterne Vladimir Putin og Barack Obama.