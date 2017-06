Rusland afviser hackerforsøg mod amerikanske valgmaskiner

- Dette postulat har absolut intet at gøre med virkeligheden, siger Kreml-talsmand Dmitrij Peskov på et pressemøde ifølge Reuters.

Russerne kalder i stedet beskyldningerne for falske og ubegrundede.

Rusland afviser fuldstændig, at landet har forsøgt at hacke sig ind i amerikanske valgsystemer forud for præsidentvalget sidste år.

Mandag skrev netmediet The Intercept, at hackere fra den russiske efterretningstjeneste gentagne gange forsøgte at bryde ind i USA's stemmesystemer før sidste års præsidentvalg i USA.

Mediet bygger artiklen på fortrolige dokumenter fra den amerikanske sikkerhedstjeneste NSA.

- Vi har endnu ikke set noget bevis for disse informationers sandfærdighed. Derfor afviser vi på det kraftigste muligheden for, at det kunne være sket, lyder det fra Peskov.

Af dokumenterne fra NSA fremgår det ifølge the Intercept, at russerne gennemførte mindst ét angreb mod en leverandør, der udvikler software til systemer, der bruges i amerikanske valg.

Derudover blev spear phishing-e-mails sendt til flere end 100 personer, der arbejdede med stemmeoptællingen ved valget.

Spear phishing er en metode, som hackere bruger til at tvinge sig adgang til netværk og it-systemer.

Angrebene skulle have fundet sted i månedsvis og helt op til få dage før valget 8. november.

Det amerikanske justitsministerium har mandag rejst sag mod en tidligere statsansat for at have sendt fortroligt materiale til et nyhedsmedie.

En kvinde sidder ifølge den britiske avis The Guardian fængslet mistænkt for at stå bag lækket af NSA-rapporten.

The Intercept er et amerikansk onlinemedie, der fortrinsvist skriver om national sikkerhed.

Ifølge mediet fremgår det ikke af NSA-dokumentet, hvorvidt det russiske cyberangreb havde nogen indflydelse på det amerikanske valg.

Den amerikanske efterretningstjeneste har gentagne gange sagt, at hackere ikke havde nogen indflydelse på registreringen af stemmer under valget.

Dokumentet støtter vedholdende påstande om, at den russiske præsident, Vladimir Putin, forsøgte at påvirke valget til fordel for Donald Trump.