Rusland afviser at være bag diplomatisk strid i Qatar

Der er intet bevis for, at russiske hackere har plantet en falsk nyhedshistorie, der skal have kickstartet en diplomatisk krise omkring Qatar tidligere på ugen.

Det er det amerikanske medie CNN, der har bragt historien. Her fortalte flere amerikanske topembedsmænd tirsdag, at amerikanske efterretningsfolk mener, at der er en russisk kobling til krisen.

Men det afviser Rusland altså.

- Vi er ved at være trætte af at svare på udokumenterede banaliteter, siger Andrej Krutskikh.

- Ligegyldigt hvad der sker, er det hackere. Det er en forslidt påstand, og der er som altid intet bevis. Konklusioner bliver draget, inden hændelsen overhovedet er blevet efterforsket, tilføjer han.

Qatars udenrigsminister, Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani, oplyste til CNN, at amerikanske FBI har bekræftet cyberangrebet.

- Alle beskyldninger er baseret på misinformation. Vi mener, at hele krisen bygger på misinformation, sagde han til mediet.

- Det begyndte med fabrikerede nyheder, der blev presset ind i vores nationale nyhedsbureau, som blev hacket, hvilket FBI bekræfter, tilføjede han.

Qatar støtter ifølge en række lande terrorgrupper.

Det var Saudi-Arabien, der mandag som det første land meddelte, at det lægger de diplomatiske forbindelser til Qatar på is. Kort efter fulgte Egypten, De Forenede Arabiske Emirater, Bahrain og Yemen.

Senere har også Maldiverne, Mauretanien, Mauritius og den libyske regering i Benghazi fulgt trop.

Russiske hackere er for tiden i internationalt fokus oven på anklager om, at Rusland beordrede cyberangreb forud for det amerikanske præsidentvalg i 2016.

Det har Rusland benægtet gentagne gange.