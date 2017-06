Rusland advarer Norge mod at USA-soldater træner i landet

Den russiske ambassade i Norge kritiserer, at den norske regering vil forlænge en ordning, som giver amerikanske soldater adgang til at træne ved lufthavnen i Trondheim, Værnes.

Her hedder det, at de amerikanske soldater strider mod norsk basepolitik. Altså at der ikke skal være permanente baser med fremmed styrker på norsk jord i fredstid.

- Dette er ikke i tråd med traditionen for godt naboskab, og det gør Norge til en mindre forudsigelig partner, skriver ambassaden og fortsætter:

- Det kan også øge spændingen og føre til en destabilisering af nordområderne. Vi ser på dette som en del af de USA-ledede militære forberedelser, som er tiltaget i kølvandet på antirussisk propaganda-hysteri.

Onsdag stod det klart, at den norske regering forlænger den rotationsordning, som giver amerikanske marinesoldater adgang til at øve og træne på Værnes til udgangen af 2018.

Samme dag blev udenrigs- og forsvarsudvalget i Stortinget orienteret.

Nyhedsbureauet NTB erfarer, at regeringen i Oslo havde ønsket at forlænge ordningen i tre år. Men under møderne i udenrigs- og forsvarsudvalgene blev det klart, at ordningen kun ville blive forlænget med et år.

Rusland har tidligere udtalt skarp kritik af, at amerikanske soldater befinder sig på norsk jord.

I januar offentliggjorde den russiske ambassade en erklæring, som i skarpe vendinger kritiserede afgørelsen. Men allerede i efteråret havde der lydt russisk kritik.

Statsminister Erna Solberg er uenig i den russiske kritik.

- Dette er ikke brud på basepolitikken. Vi har altid ment, at vi kan have øvelser, træning og tilstedeværelse i Norge. Det er permanente baser, vi ikke skal have, siger hun til NTB.