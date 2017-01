Rusland: Syriske fredsforhandlinger i Genève er udsat

Rusland håber, at man ved drøftelserne i Moskva kan skabe fornyet liv i en fredsproces, efter at fredsforhandlingerne i Astana i Kasakhstan tidligere på ugen endte uden noget større gennembrud.

Det oplyser Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, som fredag i Moskva holder møde med repræsentanter for syriske oprørsgrupper.

Men øjensynligt var repræsentanter for flere syriske oprørsgrupper ikke inviteret med.

- Vi har inviteret alle repræsentanter fra grupperne i den politiske opposition til Moskva, hvor vi vil sætte dem i, hvad der skete i Astana, siger Lavrov med henvisning til forhandlingerne i Kasakhstans hovedstad.

En talskvinde for Ruslands udenrigsministerium siger, at hun ikke kan alle navnene på de mange forskellige syriske oprørsgrupper, hvoraf nogle bliver kaldt konstruerede eller uægte af andre oprørsgrupper.

Rusland, Iran og Tyrkiet, som havde organiseret fredsforhandlingerne i Astana, siger, at en våbenhvile blev konsolideret ved mødet i Kasakhstan. Men der er få konkrete resultater om våbenhvilen, og en politisk dialog blev end ikke indledt.

Oprørerne afviste fra begyndelsen at føre direkte forhandlinger med repræsentanterne for Syriens regime, og mæglerne måtte gå frem og tilbage mellem de to sider.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, har rost møderne og siger, at de lagde grunden til en fortsat fredsproces i Genève.

En talskvinde for det russiske udenrigsministerium understreger fredag, at Rusland håber på et langvarigt samarbejde med Tyrkiet og Iran om Syrien.