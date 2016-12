Rusland: Syriens regering og opposition forhandler

Medlemmer at det syriske samfund i Frankrig demonstrerer for at tilkendegive deres støtte til præsident Bashar al-Assad og deres modstand mod oprørerne i Syrien. Ruslands udenrigsministerium siger, at den syriske regering og den syriske opposition fører forhandlinger om et muligt møde i Astana i Kasakhstan, skriver nyhedsbureauet Interfax.

Foto: Free/Colourbox