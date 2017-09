Rusland: Normal radioaktivitet efter påstået bombetest

Målingskontoret Primgidromet har udsendt en erklæring om radioaktiviteten, efter at Nordkorea natten til søndag dansk tid sagde, at det har prøvesprængt en brintbombe.

- Efter Nordkoreas påståede atomtest er der ikke målt en forhøjet baggrundsstråling i Primorskij-regionen, hedder det i erklæringen.

Videre siger kontoret, at situationen er stabil, og at niveauet for radioaktivitet er inden for de normale niveauer.

Den påståede sprængning kom, efter at regionen i første omgang mente, at der var tale om et jordskælv.

Der blev registreret rystelser ved Ruslands grænse til Nordkorea.

Indbyggere i byen Vladivostok 130 kilometer fra grænsen rapporterede om svage rystelser.

I Kina siger myndighederne, at de er begyndt at foretage målinger for at undersøge, om niveauet af radioaktivitet er steget i grænseområderne.