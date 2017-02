Rumænsk justitsminister går af efter massive protester

Det oplyser han torsdag på et pressemøde efter mange dages massive protester mod regeringen og dens kontroversielle forslag om at sænke straffen for korruption.

Hundredtusindvis af mennesker har været på gaderne i Rumænien i den forgangne uge for at vise deres modstand mod den socialdemokratiske regering.

Det har fået regeringen til at trække det kritiserede forslag tilbage. Netop Florin Iordache var en af folkene bag selve forslaget.

Det ville have betydet, at man ikke kunne fængsles for korruption, hvis det drejer sig om et beløb under en grænse svarende til 330.000 kroner.

Premierminister Sorin Grindeanu har tidligere anklaget Florin Iordache for dårlig kommunikation over for befolkningen i forbindelse med lovforslaget.

Protesterne mod regeringen har været de største i landet siden kommunismens fald.

Tirsdag erkendte den rumænske præsident, Klaus Iohannis, at regeringen er i krise.

Samtidig satte han størrelse på krisen:

- Det er for lidt, hvis én minister går af, men samtidig for meget at udskrive et tidligt valg på nuværende tidspunkt: Her imellem er manøvrerummet, sagde Iohannis til parlamentet tirsdag.

Præsidentens rolle i Rumænien er mest ceremoniel. Han har dog magt til at udpege premierministeren og sende love tilbage til parlamentet, hvis de ifølge hans mening skal kigges igennem endnu en gang.

Efter at forslaget er taget af bordet, har demonstranterne i stedet krævet regeringens afgang.

Onsdag overlevede regeringen en mistillidsafstemning i parlamentet, fordi dens støttepartiet afviste at vælte den.

Socialdemokraterne og deres allierede sidder på cirka to tredjedele af pladserne i parlamentet efter valget i december.