Rumæniens regering trækker korruptionslempelser tilbage

Ved et regeringsmøde i Bukarest er et omstridt dekret, som ville afkriminalisere korruption, blevet ophævet.

Den socialdemokratiske premierminister, Sorin Grindeanu, meddelte lørdag, at dekretet, der blev udstedt tirsdag, ville blive trukket tilbage ved et møde søndag.

Rumæniens regering ophævede søndag officielt et dekret, som afkriminaliserer visse former for korruption, oplyser tv-stationen Digi24.

- Jeg ønsker ikke at splitte Rumænien. Det kan ikke splittes i to, sagde han.

Regeringens beslutning om at afkriminalisere visse former for korruption ville betyde, at man kun kan straffes med fængsel, hvis beløbet var over 330.000 kroner.

Kritikere mener, at det er et slet skjult forsøg fra det socialdemokratiske regeringsparti, PSD, på at lade nogle af deres egne partifæller og embedsmænd slippe ud af korruptionssager.