Titusinder af demonstranter var igen lørdag aften samlet i Bukarest for at protestere mod regeringens omstridte forslag om at afkriminalisere visse former for korruption.

Rumæniens regering dropper omstridt korruptions-dekret

- Jeg ønsker ikke at splitte Rumænien. Det kan ikke splittes i to, siger han.

Rumæniens regering trækker dekret tilbage, som afkriminaliserer visse former for korruption.

Forinden havde partiformanden for det mindre regeringsparti Alde, Calin Tariceanu, oplyst, at dekretet blev trukket tilbage.

- Det sker, fordi vi ikke har noget at skjule, forklarer Tariceanu til den private tv-station RomaniaTV.

Fem dage i træk har der været demonstrationer med hundredtusinder af deltagere i hovedstaden Bukarest. Det er de største demonstrationer i Rumænien, siden den kommunistiske leder Nicolae Ceausescus fald i 1989.

En ny stor demonstration tiltrak sent lørdag titusinder af mennesker, der blæste i fløjter og tudede i støjende vuvuzela-horn i centrum af Bukarest.

Regeringens beslutning om at afkriminalisere visse former for korruption ville betyde, at man kun kan straffes med fængsel, hvis beløbet var over 330.000 kroner.

Kritikere af dekretet mener, at det er et slet skjult forsøg fra det socialdemokratiske regeringsparti, PSD, til at lade nogle af deres egne partifæller og embedsmænd slippe ud af korruptionssager.

Dekretet ville blandt andet have afsluttet en retssag mod den socialdemokratiske partileder, Liviu Dragnea.

Han er anklaget for at have brugt sin politiske indflydelse på at give løn fra staten til to personer, der har arbejdet i partiets hovedkvarter fra 2006 til 2013.

Snesevis af andre lovgivere og borgmestre stod til at blive begunstiget af dekretet.

Tidligere på ugen fik Rumænien skældud fra EU-Kommissionen, der mener, at regeringen i Bukarest slækker på kampen mod korruption.

Torsdag meddelte Rumæniens præsident, Klaus Iohannis, at han havde stævnet regeringen ved landets forfatningsdomstol for det famøse dekret.

Stævningen lagde yderligere pres på regeringen for at fjerne dekretet, der blev meddelt tirsdag.