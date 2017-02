Demonstranter er endnu en gang på gaden for at lægge pres på den rumænske regering, som har lovet at trække et omstridt korruptiopnsdekret tilbage. Her ses billeder fra lørdagens demonstration i Rumæniens hovedstad.

Rumænere demonstrerer på sjette dag mod korruptionsdekret

Regeringen oplyste lørdag, at et omstridt dekret, som afkriminaliserer visse former for korruption, vil blive trukket tilbage. Det sker efter massive protester i landet.

Rumænere demonstrerer for sjette dag i træk søndag for at fastholde presset på den rumænske regering.

Søndag mødes regering for officielt at ophæve dekretet. Men det folkelige pres fortsætter alligevel.

- I dag slår vi en ny rekord, siger 40-årige Florian til AFP i hovedstaden Bukarest.

Han tilføjer, at han ikke stoler på, at regeringen vil trække dekretet tilbage.

- Vi tror ikke på, at det vil ske, siger Florian, der arbejder som elektriker.

Ved 12.00 tiden søndag er flere hundrede mennesker mødt op på Victory Square i Bukarest.

Tusindvis forventes imidlertid at ankomme med busser til hovedstaden for deltage i demonstrationen.

Hundredtusinder har i løbet af de seneste fem dage demonstreret i Bukarest. Det er de største demonstrationer i Rumænien, siden den kommunistiske leder Nicolae Ceausescu faldt i 1989.

På tværs af Rumænien protesterede 330.000 mennesker lørdag ifølge rumænske TV-stationer.

Lørdag meddelte Rumæniens socialdemokratiske premierminister, Sorin Grindeanu, at dekretet, der blev udstedt tirsdag, ville blive trukket tilbage.

- Jeg ønsker ikke at splitte Rumænien. Det kan ikke splittes i to, sagde han.

Regeringens beslutning om at afkriminalisere visse former for korruption ville betyde, at man kun kan straffes med fængsel, hvis beløbet var over 330.000 kroner.

Kritikere mener, at det er et slet skjult forsøg fra det socialdemokratiske regeringsparti, PSD, på at lade nogle af deres egne partifæller og embedsmænd slippe ud af korruptionssager.

Snesevis af andre lovgivere og borgmestre stod til at blive begunstiget af dekretet.