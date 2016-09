Brasiliens afsatte præsident, Dilma Rousseff, raser under sit sidste pressemøde i præsidentboligen mod sine politiske modstandere. De har fjernet hende ved et kup, mener hun.

Rousseff sværger kamp mod Brasiliens nye præsident

Dilma Rousseff, som for få dage siden blev afsat som Brasiliens præsident af en rigsret, siger, at hun ikke har opgivet. Hun siger, hun vil bekæmpe sin afløser, Michel Temer, fra hendes nye hjemby Porto Alegre.

Rigsretten, der bestod af de 80 medlemmer af senatet, stemte onsdag med stort flertal for at afsætte Rousseff. Hun var anklaget for at have pustet statsbudgettet op i 2014.

På sit første pressemøde siden afsættelsen gentager hun sine beskyldninger mod senatet for at have afsat hende ved et kup.

Hendes advokater har indgivet en klage til højesteret mod selve rigsretssagen. Rousseff og hendes advokater anklager Temer for at stå bag kuppet mod hende.

- Jeg vil ikke blive i Brasilia. Jeg vil tage til Porto Alegre tidligt i næste uge, fortæller hun.

- Demokratiet var på anklagebænken sammen med mig. Uheldigvis tabte vi. Jeg håber, at vi kan genopbygge det og sikre, at det aldrig sker igen, siger hun.

Rousseff er født i den sydlige by Belo Horizonte, men hun opbyggede sin politiske karriere i Porto Alegre.

Med afsættelsen af Rousseff slutter en æra. I 13 år har landet uafbrudt været styret af Arbejderpartiet. Den nye præsident, Michel Temer, kommer fra et stort centrumparti.

Selv om mange brasilianere forbinder Rousseff med korruption, så er der ikke fremkommet nogen beviser på, at hun skal have beriget sig ulovligt. Det samme kan ikke siges om parlamentet, der afsatte hende.

Over halvdelen af parlamentsmedlemmerne efterforskes af anklagemyndigheden for at have modtaget mange milliarder kroner i bestikkelse.

En af de mange, som anklagemyndigheden mistænker for korruption, er den nyindsatte præsident Temer.

Den storstilede korruption har sit udspring i det store statslige olieselskab, Petrobras, hvor Rousseff tidligere var bestyrelsesformand.