Rouhani får hug af Amnesty forud for indsættelsesceremoni

Det konkluderer Amnesty International i en ny rapport om udviklingen for menneskerettighedsforkæmpere i landet under Hassan Rouhanis første præsidentperiode.

Enhver, der forsvarer menneskerettighederne i Iran, har været i øget risiko for at blive anholdt og retsforfulgt. Det har har skabt et intenst klima for frygt.

Rapporten afdækker, hvordan myndighederne siden august 2013 har ført en intens jagt på landets menneskerettighedsaktivister, som smides i fængsel i årevis.

Amnesty fremhæver 45 tilfælde, hvor aktivister er blevet fængslet i ti år eller mere for simple handlinger såsom at have været i kontakt med organisationer som EU, FN, og Amnesty International.

Rapporten er offentliggjort, forud for at Hassan Rouhani, der i maj blev genvalgt til præsidentposten, lørdag tages i ed til en ny periode.

Blandt de, der deltager i indsættelsesceremonien lørdag, er EU's udenrigschef, Federica Mogherini.

Torsdag opfordrede Amnesty International Mogherini til at bruge sit besøg i Teheran til at kræve, at Iran straks frigiver alle fængslede menneskerettighedsaktivister.

Mogherinis talskvinde, Catherine Ray, udtalte efterfølgende, at hendes chef vil "tage emnet op" under besøget.

- Menneskerettigheder er fortsat et centralt element i vores engagement med Iran, udtalte Catherine Ray ifølge nyhedsbureauet AFP.

Selv om præsident Hassan Rouhani er den øverste folkevalgte i Iran, er han underordnet ayatollah Ali Khamenei. Khamenei har siden 1989 været landets øverste religiøse leder.