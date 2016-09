Rosetta finder og fotograferer landingsfartøj på komet

En måned før ESA's mission til komet 67P/Churyumov-Gerasimenko slutter, lykkes det at finde landingsfartøjet.

- Eftersøgningen er slut. Jeg har fundet @Philae2014!!, lød det mandag i et begejstret tweet fra ESA.

Efter mange måneders tavshed kan Det Europæiske Rumagentur (ESA) berette, at rumfartøjet Rosetta har fundet og fotograferet landingsfartøjet Philae, som for to år siden landede på en komet.

Rosetta er i kredsløb om kometen med navnet 67P/Churyumov-Gerasimenko over 680 millioner kilometer fra jorden.

ESA har offentliggjort et billede af landingsfartøjet, som er på størrelse med en vaskemaskine. Kometens overflade er meget ujævn, og på billedet kan man se et af landingsfartøjets ben stritte op i luften fra en sprække i overfladen.

Det er første gang, at det er lykkedes at fotografere Philae, siden fartøjet foretog en ublid landing på kometen i november 2014.

Billedet blev taget fredag af Rosettas Osiris-kamera. Det blev downloaded to dage senere.

- Med kun en måned tilbage, før Rosettas mission er slut, er vi så lykkelige for omsider at kunne afbilde Philae og med så enestående detaljer, siger Cecilia Tubiana, der leder det hold, der har ansvar for Osiri-kameraets optagelser.

Rumrejsen til 67P/Churyumov-Gerasimenko varede ti år. I alt fløj Rosetta 5,6 milliarder kilometer for at nå frem med landingsfartøjet Philae om bord.

Det var en meget stor succes for ESA, at det lykkedes at lande Philae på kometen.

På grund af den minimale tyngdekraft hoppede landingsfartøjet hen over kometens overflade. Det lykkedes ikke at aktivere de indbyggede harpuner, som skulle have holdt fartøjet fast.

I stedet endte det i en sprække med skygge, og det betød, at Philaes solceller ikke kunne oplade fartøjet.

Men med det strøm, der var om bord, lykkedes det at gennemføre 60 timers eksperimenter. Resultaterne blev sendt tilbage til Jorden via moderfartøjet Rosetta.

30. september vil Rosetta lave en pladask landing på kometen, og missionen er slut. Her vil begge fartøjer så blive liggende for tid og evighed.