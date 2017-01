Både Barack Obama og Joe Biden har flere gange givet udtryk for, at venskabet og respekten mellem de to er vokset, mens de har siddet i Det Hvide Hus.

Rørt Joe Biden modtager fornem hæder af Barack Obama

- Jeg havde ingen anelse, sagde Biden, da han modtog medaljen.

Medaljeoverrækkelsen skete ved en afskedsfest i Det Hvide Hus, hvor Obamas familie, venner og ansatte var samlet, inden han træder tilbage som præsident.

Joe Biden fik flotte ord med på vejen af Barack Obama, der kaldte sin vicepræsident for "den bedste vicepræsident, USA nogensinde har haft".

Barack Obama beskrev samtidig Joe Biden som en person, der vil sætte et aftryk i amerikansk historie.

- Joe, for din tro på dine amerikanske medborgere, for kærligheden til dit land, og for dine bedrifter, der vil bestå i generationer. For sidste gang som præsident er jeg stolt af at kunne give dig nationens højeste civile hæder, Præsidents Frihedsmedalje, sagde Obama under seancen.

Joe Biden, der tydeligvis var rørt i sin takketale, havde kun lovord til Obama og hans familie.

- Det her kommer bag på mig. Præsident, jeg skylder dig alt. Jeg er taknemmelig for dig, jeg er taknemmelig for din familie og for vores venskab, sagde Biden.