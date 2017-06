Røde partier: Danmark og EU må fortsætte klimakamp uden USA

Det understreger flere af de røde oppositionspartier, efter at den amerikanske præsident, Donald Trump, har besluttet at trække USA ud af klimaaftalen COP21 fra Paris.

Beslutningen er "skamfuld og dybt skadelig", siger Socialdemokratiets politiske ordfører, Nicolai Wammen.

- Det vil være til skade for vores børn og børnebørn, for klimaet og kloden, og det understreger vigtigheden af, at Danmark og EU-landene holder den grønne fane højt, siger han.

- Så kan vi forhåbentlig på et tidspunkt overbevise Donald Trump om, at det er både i USA's og resten af verdens interesse, at USA igen bliver en del af Parisaftalen, siger Nicolai Wammen.

- Nu hvor Donald Trump rejser det hvide flag, når det gælder klimaindsatsen, skal vi holde fast ved, at det her er et fælles ansvar, som alle lande må leve op til, tilføjer han.

SF's formand, Pia Olsen Dyhr, skriver på engelsk på Twitter:

- Skam dig, Trump! Klimaforandringer er en fælles, global udfordring. Europa må gå i spidsen og bekæmpe klimaforandringer.

I Alternativet kalder politisk leder Uffe Elbæk den amerikanske præsidents beslutning for "et tilbageslag for den globale klimakamp".

Han roser regeringen for at lægge pres på USA for at blive i Parisaftalen.

- Men når nu mareridtet er blevet en realitet, og USA har vist sig som en utroværdig og uansvarlig aftalepartner, må regeringen finde nye måder at udøve pres på USA på hurtigst muligt, siger han i en skriftlig udtalelse.

- Samtidig må Danmark øge vores egne klimaambitioner og sikre, at det samme sker i EU, ligesom vi skal arbejde sammen med Kina, Indien og Californien og andre, der stadig har lyst til at bidrage til at begrænse klimakrisen.

Danmark kan sammen med resten af Europa arbejde aktivt for, at USA ikke udløser en dominoeffekt, hvor flere lande følger i amerikanernes fodspor. Det understreger Det Radikale Venstres politiske leder, Morten Østergaard.

- Det er en vanvidsgerning.

- Jeg ved snart ikke, hvad der er mest sort: Det Donald Trump siger, eller det han gør. Det skader både fremtidige generationer og det globale klima, men også USA's egne interesser, som han hævder at sætte først, siger han.

- Det er, som om Donald Trump insisterer på at skrue tiden tilbage til en svunden periode, hvor det hele handlede om fossile brændsler, tilføjer Morten Østergaard.