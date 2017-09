Røde Kors i oversømmet Nepal: Der er områder vi ikke kan komme ud til

Røde Kors advarer om en af de værste humanitære kriser i området i mange år, og det kan være en udfordring at få nødhjælp ud til alle. Det fortæller Røde Kors' danske beredskabskoordinator Jan Erik Krøyer.

Han befinder sig i hovedstaden Kathmandu, og han skal hjælpe med at koordinere Dansk Røde Kors' indsats i nogle af de hårdest ramte områder.

- Først og fremmest er udfordringen at få adgang til de mennesker, der har samlet sig i de højtliggende områder. Det skyldes, at veje og broer er skyllet væk, eller også står der stadig højt vand på vejene, siger han.

Foruden Nepal er Indien, Pakistan og Bangladesh i disse dage ramt af de værste oversvømmelser i årtier. Over 1200 personer er ifølge Reuters døde, og 40 millioner er berørte af ødelæggelserne.

Ifølge Røde Kors-medarbejderen er 21 distrikter ramt i Nepal.

- Mange familier har mistet alt. Det lever nu i midlertidige telte lavet af presenninger uden de mest basale fornødenheder.

- I det her tilfælde er det gået så stærkt, at de ikke har nået at få noget med sig, siger Jan Erik Krøyer.

Ifølge nyhedsbureauet AP har oversvømmelserne i Nepal dræbt 149 mennesker, mens 27 er savnet. Desuden har næsten en kvart millioner nepalesere mistet deres hjem.

I Nepal er befolkningen vant til den årlige monsunregn, men i år har den ramt særligt hårdt, fortæller Jan Erik Krøyer.

- Der er mange flere, der er blevet hjemløse, end normalt. Det er ikke unormalt at have monsunregn i det her område.

- Men når vi ser i hundredtusindvis af mennesker, der er blevet hjemløse, så er det et udtryk for, at det er meget værre, end det plejer, siger beredskabskoordinatoren.