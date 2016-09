En lastbil med nødhjælp ødelagt efter et luftangreb. Som konsekvens er flere planlagte konvojer med nødhjælp blevet suspenderet, og det kan gå ud over civile syrere, der er ved at gøre sig klar til vinteren.

Røde Kors frygter ekstra hård syrisk vinter efter angreb

Det kan få alvorlige konsekvenser for civile syrere, at der er sat et midlertidigt stop for transporten af nødhjælp i Syrien, efter at en konvoj mandag blev ramt af et luftangreb. Særligt fordi Syrien står på tærsklen til vinter.

- Lige nu er man i gang med at forsyne de syriske civile, der er fanget af krigen, med ting til vinteren, og hvis der er for lang pause i leveringen, kommer det til at mangle, siger hun og fortsætter:

- Det er svært at sige, hvor stort et problem det bliver. Men vi ved jo, at det allerede inden det her var svært at få adgang til alle områderne, vi gerne ville have adgang til, og i det tempo vi gerne ville have adgang.

Om pausen i nødhjælp kan ende med at koste menneskeliv, er endnu ikke til at sige.

- Det er tidligt med så dystre prognoser. Vi håber selvfølgelig at arbejde hurtigst muligt igen, men det er klart, at det er en af de mere dramatiske konsekvenser, der kunne komme, siger Birgitte Ebbesen.

Mandag blev en konvoj med nødhjælp på vej til Aleppo udsat for et luftangreb. Som konsekvens har FN tirsdag meddelt, at alle landtransporter af nødhjælp til Syrien bliver suspenderet.

Pausen kommer på et tidspunkt, hvor nødhjælpsorganisationer særligt arbejder på at ruste de civile i det krigshærgede land til vinteren, der kan byde på både sne og frostvejr.

Vintertøj og tæpper kan derfor blive en mangelvare foruden mad og medicin. Og det var formentlig nogle af de ting, der var om bord i mandagens nødhjælpskolonne, som aldrig nåede frem.

- På konvojerne har der været medicin, vintertøj, mad og hvede. Jeg kan ikke sige, hvad der var på konvojerne. Det holder man meget hemmeligt mellem de lokale parter. Men det har selvfølgelig handlet om forsyninger til vinteren og at gøre folk så robuste som overhovedet muligt, siger Birgitte Ebbesen.