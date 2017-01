Røde Kors frygter dominoeffekt af Trumps flygtningestop

Det værste, der kan ske, er, at Trumps flygtningestop starter en dominoeffekt, der får flere lande til at lukke deres grænser.

- Lige nu er det heldigvis kun midlertidigt. Hvis det bliver ved det, er konsekvenserne til at overskue. Men hvis det bliver permanent, er det meget problematisk, siger han.

Anders Ladekarl frygter, at det skaber en dominoeffekt, der får flere lande til at lukke deres grænser og holde dem ude, der har brug for hjælp.

- Det vil lægge et stort pres på nærområderne, der i forvejen er hårdt ramt, siger han.

USA's program for at modtage flygtninge og migranter bliver indstillet i op til 120 dage, indtil nye regler for at vurdere og kontrollere flygtninge er kommet på plads.

Det Hvide Hus har endnu ikke offentliggjort det præcise indhold af dekretet, men et udkast er blevet lækket til amerikanske medier.

Her fremgår det blandt andet, at syriske flygtninge skal udelukkes på ubestemt tid, eller indtil Trump vurderer, at de ikke længere udgør en fare for landets sikkerhed.

Samtidig bliver det understreget, at syriske kristne, som flygter fra det borgerkrigshærgede land, vil blive prioriteret.

Ifølge Anders Ladekarl, er USA bestemt ikke det land i verden, der tager imod flest flygtninge. Men det er blandt de lande, der har taget mod flest kvoteflygtninge, tilføjer generalsekretæren.

- USA har været med til at løfte en stor del af byrden, der har gjort det lettere at håndtere situationen i nærområderne, siger han.

- Det sender et skidt signal på et tidspunkt, hvor verden aldrig har oplevet flere flygtninge, lyder det videre.