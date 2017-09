Robotjournalist skal dække valg for norsk nyhedsbureau

Flere og hurtigere nyheder.

Det er målsætningen, når det norske nyhedsbureau NTB for første gang aktiverer en såkaldt robotjournalist for at dække det kommende stortingsvalg.

- Robotten bidrager til, at vi kan frigøre ressourcer til at producere kvalitetsjournalistik. Jeg ser ikke for mig, at robotten vil blive i stand til at interviewe mennesker. Det sker i hvert fald ikke i min tid, siger NTB's administrerende direktør og chefredaktør, Mads Yngve Storvik.