Ro i Kenya trods opsigtsvækkende annullering af valg

- Det kan ikke udelukkes, at der kan komme episoder i forbindelse med det kommende valg, men reaktionen på højesterets afgørelse i dag har fra begge politiske fløje været at opfordre til fred og til at respektere afgørelsen, siger hun.

Ved valget 8. august blev den siddende præsident Uhuru Kenyatta genvalgt, og det førte til uroligheder, hvor mindst 17 blev dræbt, og Røde Kors meddelte, at de havde behandlet mindst 177 sårede.

Mette Knudsen påpeger, at valget i august var fredeligt set i lyset af Kenyas historie, hvor der ved valget i 2007 døde omkring 1000 mennesker, og en halv million måtte flygte fra deres hjem i forbindelse med de efterfølgende uroligheder.

Det er endnu uvist, præcis hvad der gjorde, at højesteret erklærede valget ugyldigt. Det skyldes, at det kun var hovedtrækkene i dommen, der fredag blev læst op, og den detaljerede afgørelse ligger først klar om 21 dage.

Ifølge Mette Knudsen ser det ikke ud til, at der er snydt med hverken stemmeafgivning eller optælling af stemmer. Det er derimod det elektronisk system, man bruger fra valgkredsene og til det nationale valgcenter i Nairobi, som retten ser ud til at have fokuseret på.

Og det kan ifølge den danske ambassadør være svært at gennemføre et nyt valg med en helt ny valgkommission og eventuelt også en ny stab.

- Man skal kunne nå at få alt sat op til det nye valg, men om det vil give et mere overbevisende valg om to måneder er svært at sige. Det vil blive vanskeligt, så man kan godt forestille sig, at der også vil blive rejst spørgsmålstegn ved det resultat, siger hun.

Den danske ambassadør forventer, at det kommende valg, der skal finde sted om senest 60 dage, vil forløbe roligt.