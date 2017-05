Rivaler langer ud efter fraværende May under britisk debat

Den britiske premierminister, Theresa May, blev under en tv-debat onsdag aften kritiseret for at mangle mod og for at "løbe væk fra debatten".

- Hvor er Theresa May. Hvad er der sket med hende, spurgte Jeremy Corbyn under debatten ifølge BBC.

Premierministeren har tidligere afvist at stille op ved tv-transmitterede debatter. Onsdag forklarede hun, at hun foretrækker "at besvare spørgsmål og møde mennesker" frem for at mundhugges med andre politikere.

Theresa May havde i stedet sendt sin indenrigsminister, Amber Rudd, som repræsentant for De Konservative til debatten.

- En vigtig del ved at være en god leder er, at man har et godt hold, svarede Rudd på spørgsmålet om, hvorfor May ikke selv var mødt op.

Derefter blev debatten sporet ind på andre politiske emner. Jeremy Corbyn, formand for Labour, krævede blandt andet svar på, hvordan De Konservative ville afhjælpe den udbredte fattigdom i Storbritannien.

- Har du set mennesker sove på vores stationer? Har du set graden af fattigdom, der eksisterer på grund af din regerings bevidste beslutninger om skære i velfærdsydelser, lød det fra Corbyn rettet mod Rudd.

Ved samme lejlighed understregede Corbyn, at Labour vil garantere, at "jobbene i produktionsindustrien er sikret i fremtiden".

Syv politikere deltog i debatten, hvor der blev diskuteret islamistisk ekstremisme, pensioner, klimaforandringer og indvandring.

Liberaldemokraternes Tim Farron blev ved med at hæfte sig ved premierministerens fravær.

- Hvor tror du, Theresa May er i aften? Hun er sikkert ude for at måle værdien på dit hus, så hun kan betale for jeres velfærd, lød det fra Tim Farron.

Han henviste til De Konservatives forslag om at lade værdien af afdøde ældres dødsboer betale for sociale ydelser.