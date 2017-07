Ringo Starr og Paul McCartney spiller sammen på ny plade

Ringo Starr, den tidligere trommeslager i The Beatles, fejrede sin 77-års fødselsdag ved at offentliggøre, at han udgiver nyt album til september.

Ringo Starrs 19. soloalbum "Give More Love" udkommer 15. september og på numrene "We're on the Road Again" og "Show Me the Way", der er dedikeret til Starrs hustru, Barbara Bach, vil Paul McCartney optræde.

- Vi er stadig venner. Han er på vejen, han har sit eget liv. Jeg er også på vejene og laver en masse musik. En dag var han i byen, og jeg ringede til ham og sagde, at jeg havde dette nummer, som han skulle spille med på, siger Ringo Starr.

Ringo Starr hylder samtidig sin ven og kalder ham den mest melodiske bassist i verden.

- Jeg elsker den måde, som han spiller på, siger han om McCartney, der i juni kunne fejre sin 75-års fødselsdag.

Starr og McCartney skabte musikhistorie i 60'erne, da de sammen med John Lennon og George Harrison turnerede verden rundt med The Beatles.

Gruppen bliver i dag betegnet som en af de største musikgrupper i verdenshistorien.

Alle fire medlemmer af The Beatles er blevet optaget i Rock and Roll Hall of Fame både som band og individuelt.

The Beatles står bag utallige klassikere, skrevet af Lennon og McCartney. Der er numre som "Hey Jude", "Yellow Submarine" og "Yesterday".