Han døde tirsdag morgen lokal tid i Nashville, oplyser hans familie.

Dødsårsagen er ikke oplyst. Men Campbell fortalte i 2011, at han var diagnosticeret med demenssygdommen Alzheimers.

I slutningen af 1960'erne og langt ind i det næste årti var Glen Campbell blandt USA's bedst kendte musikere.

- Glen er en af de største stemmer gennem tiderne, og han var også en af de største musikere, udtaler Dolly Parton ifølge nyhedsbureauet AP.

- Han kunne spille alt, og han kunne gøre det rigtig godt. Han var ganske enkelt bare yderst talentfuld, tilføjer Parton.

Mange andre kendte har reageret på den triste nyhed.

Senator John McCain omtaler på Twitter Campbell som en "fantastisk entertainer", mens musikeren Lenny Kravitz på Instagram skriver:

- Ud over at være en fantastisk soloartist var Glen Campbell en genial studiemusiker - som del af The Wrecking Crew, der spillede på optagelser fra The Beach Boys til Frank Sinatra. Han var rent talent, hjerte og mod.

The Wrecking Crew var en gruppe af studiemusikere under ledelse af Phil Spector. Campbell spillede blandt andet guitar på Sinatras "Strangers in the Night" samt på "Viva Las Vegas" med Elvis Presley.

Han gjorde sig også som skuespiller og tv-stjerne.

Fra 1969 til 1972 trak han hver uge omkring 50 millioner seere til sit eget show på tv-stationen CBS.

Årtier senere fik han nye fans, da showet blev genudsendt på kabel-tv.

Glen Campbell vandt fem Grammy-priser, solgte over 45 millioner plader og havde gennem karrieren 75 sange på de amerikanske hitlister. Deriblandt to gange på førstepladsen med henholdsvis "Rhinestone Cowboy" og "Southern Nights".

I 1969 blev han nomineret til en Oscar for titelnummeret til westernfilmen "True Grit", hvor han spillede en Texas-ranger sammen med John Wayne.

Glen Campbell var ud af en søskendeflok på 12. Faren var fåreklipper og moren hjemmegående.

Han efterlader sig hustruen Kim, parrets tre børn samt fem børn fra tidligere ægteskaber.