Rex Tillerson ser en åbning for dialog i Qatar-konflikt

- Jeg ser, at der er en vilje til at være mere åbne over for at tale sammen, og det var ikke tilfældet, før jeg ankom, siger han til nyhedsbureauet AP.

Saudi-Arabien, Bahrain, De Forenede Arabiske Emirater og Egypten har i en måned boykottet Qatar.

De beskylder blandt andet landet for at støtte terrorisme samt for at have for tætte bånd til Iran.

Tillerson har bedt de arabiske lande om skriftlig at konkretisere de områder, som de mener, at der skal ændres. Udenrigsministeren mener, at nogle af problemerne kan løses ret hurtigt, mens andre vil have lidt længere udsigter.

- Hvis vi kan begynde at have succes, og få taget nogle af problemerne af bordet, fordi vi nu har en måde at komme videre på, så håber jeg, at tingenes tilstand kan blive mere normaliseret, siger han.

De fire lande kræver blandt andet, at Qatar lukker tv-stationen Al Jazeera. Qatar skal også nedtone de diplomatiske forbindelser med Iran, lukke en tyrkisk militærbase og indstille støtten til oppositionsgrupper i andre lande.