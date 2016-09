Rester af Libyens kemiske våben er sejlet i sikkerhed

Det sker, efter at de kemiske stoffer er ankommet med skib til Münster i Tyskland, hvor materialerne skal destrueres, oplyser Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben (OPCW).

Den danskledede internationale operation til borttransport af cirka 500 ton rester af kemikalier, der kunne bruges til at fremstille kemiske våben i Libyen, er nu tæt på at være afsluttet.

Generaldirektør Ahmed Üzümcü fortæller, at rejsen fra Libyen til Tyskland forløb uden problemer.

- Endnu et vigtigt skridt er blevet taget mod destruktionen af stofferne, der kunne bruges til fremstillingen af kemiske våben. Kemikalierne er nu sikkert ankommet til destruktionsanlægget i Münster.

- Jeg vil gerne takke Tyskland for landets lederskab og dets bidrag, som er nødvendigt for at følge denne mission succesfuldt til dørs, siger han i en pressemeddelelse.

OPCW oplyser i pressemeddelelsen, at arbejdet med at destruere kemikalierne allerede er sat i gang.

I sidste uge kom det frem, at det tog 12 timer at fragte de fyldte containere ud af havnen i Misrata i Libyen.

Indsatsen har givet international ros - blandt andet fra Det Hvide Hus i USA.

- Vi værdsætter den vigtige rolle, som Danmark har ydet maritimt for sikkert at fjerne kemikalier fra Libyen, lød det forleden i en erklæring fra Ned Price, talsmand for USA's nationale sikkerhedsråd.

Det er ikke første gang, at en dansk besætning har været i aktion for at hjælpe med at fjerne kemiske våben. Det skete også i Syrien, da præsident Bashar al-Assads kemiske våben skulle fjernes.

Mængden af kemisk materiale var dengang større end under den nuværende mission i Libyen.