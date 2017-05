Republikansk leder ønsker mindre drama fra Trump

Hans udsagn kommer efter rapporter om, at præsident Donald Trump under et møde med den russiske udenrigsminister skulle have afsløret tophemmelige oplysninger.

Udtalelsen er fremsat til Bloomberg tv, som bad om en kommentar til rapporter om Trumps afsløring af hemmeligheder under et møde med den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov.

Hemmelighederne drejede sig angiveligt om en terrortrussel fra Islamisk Stat.

Republikaneren Paul Ryan, der er formand for Repræsentanternes Hus, har gennem sit kontor sagt, at han håber på at få en fuld forklaring om sagen. Men både McConnell og Ryan er nedtonede i deres reaktioner.

Andre republikanere giver imidlertid udtryk for bekymring.

Den republikanske senator, John McCain, siger, at rapporterne om Trumps afsløring af følsomme efterretningsoplysninger til russiske regeringsfolk er "stærkt foruroligende".

Senator Susan Collins siger, at selv om præsidenten juridisk set har ret til at afsløre klassificerede oplysninger, så ville det være stærkt bekymrende, hvis han deler så sensitive oplysninger med russerne.

Hun opfordrer til, at Senatets efterretningskomité bør sættes ind i sagen.

Bob Corker, som er den republikanske leder af Senatets udvalg for udenlandske relationer, kalder beskyldningerne mod præsidenten for meget, meget foruroligende.

Ud over udenrigsminister Sergej Lavrov var Ruslands ambassadør, Sergej Kisljak, med til mødet i Det Hvide Hus i sidste uge.

Det fandt sted dagen efter, at Trump havde fyret chefen for FBI, Jim Comey. Den afsatte FBI-chef havde bebudet en efterforskning af, om Trump-kampagnen samarbejdede med Rusland under valgkampen sidste år.