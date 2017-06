Republikanere er klar til at give Obamacare dødsstødet

En gruppe republikanere i USA's senat har efter flere ugers hemmelighedskræmmeri offentliggjort et forslag til at erstatte sundhedsreformen Obamacare.

Senatsloven er tilsyneladende mere moderat end den sundhedsreform, som Repræsentanters Hus vedtog i sidste måned. Og den bevarer nogle af strukturerne fra Obamacare.

Afstemning i Senatet kan finde sted torsdag i næste uge, skriver flere amerikanske medier.

- Jeg ser nu mere positivt på det, end jeg havde forventet, siger den republikanske senator Lindsey Graham.

Det amerikanske sundhedsvæsen er baseret på private sundhedsforsikringer. Det er meget forskelligt fra det europæiske og canadiske, hvor det er en skattefinansieret ordning.

Lovforslaget indeholder skattefradrag for tegning af sundhedsforsikringer, og der skal gives finansiel hjælp til familier med lave indkomster, der bliver ramt af meget dyrere sundhedsforsikringer.

Vigtigst er, at der ikke længere skal være pligt - som under Obamacare - til at have en sundhedsforsikring.

Den hjælp, som den føderale regering har givet til USA's delstater for at udvide adgangen til Medicaid, skal stoppes. Det er et program til støtte for de mest fattige i USA.

Demokraterne raser over det republikanske lovforslag. De ser det som et hævntogt over for Obama og hans nøglereform. De klager også over, at loven skal hastes igennem uden en reel debat.

Den republikanske flertalsleder, Mitch McConnell, kan endnu ikke vide sig sikker på sine egne. Flere har haft forbehold over for nogle af elementerne i lovforslaget.

Der ventes mere klarhed, når Kongressens Budgetkontor (CBO) - et upartisk organ, der regner på lovforslag - i næste uge fremlægger deres bedømmelse.

CBO har tidligere regnet sig frem til, at 23 millioner amerikanere vil miste deres sundhedsforsikring med vedtagelsen i Repræsentanternes Hus.

Republikanerne råder over 52 pladser i Senatet med 100 medlemmer. Hvis to ikke kan stemme for, så falder forslaget.