Rekordmange nordmænd stemmer på forhånd

På søndag og mandag skal Norge vælge sit næste parlament ved stortingsvalget. Men for én million af nordmændene er det ikke længere muligt at ombestemme sig.

I alt kan 3,7 millioner nordmænd stemme på mandag. Dermed er 27,3 procent af stemmerne allerede placeret blandt partierne.

Fredag var sidste mulighed for at stemme på forhånd. Her satte næsten 140.000 deres kryds.

Særligt i hovedstaden, Oslo, er der afgivet forholdsvis mange stemmer på forhånd. Næste fire ud af ti vælgere har stemt.

I tre af de fire største valgkredse i Norge har over 30 procent stemt. Det er samtidig de eneste valgkredse, hvor andelen af forhåndsstemmer er så høj.

I 173 af de 426 kommuner er det muligt at stemme både søndag og mandag, mens resten kun kan stemme mandag.

Ved sidste valg til Stortinget var iveren efter at stemme stor. Her blev 30 procent af stemmerne afgivet på forhånd. Hvis man tager højde for de vælgere, der ikke stemte, svarer det til, at 23,5 procent stemte på forhånd.

Fredag aften mødtes partilederne i den sidste debat før valget. Her dominerede emner som hadforbrydelser og ulighed debatten.