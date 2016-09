Mange analytikere mener, at resultatet af søndagens afstemning kan få betydning for, hvorvidt Kina giver Hongkongs upopulære leder, Leung Chun-ying (billedet), en anden embedsperiode. I to måneder i 2014 gik demonstranter på gaden i Hongkong og krævede Leung Chun-yings tilbagetræden.

Rekordmange afgav deres stemme ved vigtigt valg i Hongkong

Således var 2,2 millioner indbyggere mødt op for at sætte deres kryds. Det gav en valgdeltagelse på næsten 60 procent ud af de i alt 3,7 millioner stemmeberettigede indbyggere.

Ved nogle valgsteder var der kø helt frem til klokken 2.30 natten til mandag lokal tid - fire timer senere end valgstederne skulle have været lukket.

- Der var rekordmange mennesker, der ønskede at afgive deres stemme denne gang, siger formanden for valgkommissionen i byen, Barnabus Fung.

Indbyggerne i Hongkong skal vælge 70 medlemmer til byens lovgivende forsamling, Det Lovgivende Råd (LegCo).

Det er især spørgsmålet om forholdet til Beijing, der splitter de store partier samt vælgerne i den selvstændige, kinesiske storby.

Således vokser bekymringen i den semiautonome by over, at Kina i stadig større grad strammer sit greb om en lang række områder i byen, herunder politik, medier og uddannelse.

Det har fået unge aktivister i Hongkong til at kræve direkte uafhængighed, mens andre indbyggere kræver at få lov at bestemme deres egen fremtid i en folkeafstemning.

Stemmeoptællingen fra søndagens valg gik i gang klokken 3.00 lokal tid, og tidligt mandag morgen peger foreløbige resultater på, at nogle af de kandidater, der ønsker en pause fra det kommunistiske styre, bliver valgt ind i forsamlingen.

Hongkong har kun delvist demokrati, og ikke alle kan stemme til alle pladser.

Af de 70 medlemmer i byens lovgivende forsamling bliver 40 medlemmer valgt direkte af befolkningen, mens 30 medlemmer bliver valgt af en lille del af befolkningen på kun seks procent fra særlige interessegrupper.

Hongkong er seks timer foran Danmark.