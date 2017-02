Regeringen vil af med papirarbejdet for at bygge en carport

Transport- og bygningsminister Ole Birk Olesen (LA) vil fjerne det krav, som betyder, at små byggerier på mellem 35 og 50 kvadratmeter i dag skal anmeldes til kommunen, inden det første spadestik kan tages.

Det skal ikke længere være besværligt at få lov til at bygge mindre bygninger på egen matrikel.

Transport- og bygningsminister Ole Birk Olesen (LA) vil således fjerne det krav, som betyder, at små byggerier på mellem 35 og 50 kvadratmeter i dag skal anmeldes til kommunen, inden det første spadestik kan tages. Det skriver Jyllands-Posten.

Snart bliver det enklere for boligejerne at bygge en ny carport, et drivhus eller andre mindre bygninger på deres ejendom.

- Det er et godt princip, at man som udgangspunkt er herre på egen matrikel, så længe man ikke generer naboerne, siger Ole Birk Olesen.

Mens papirarbejdet i forbindelse med småbyggerier bliver reduceret, ændrer forslaget ikke på, at husejere stadig skal efterleve lokalplaner og byggetekniske regler om eksempelvis en carports maksimale højde eller dens afstand til nabogrunden.

Ifølge Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er der cirka 20.000 anmeldelsessager om året, og de udgør omtrent en tredjedel af alle kommunale byggesager.

Hos Parcelhusejernes Landsforening erklærer landsformand Allan Malskær sig "overordnet tilfreds" med, at de administrative krav til byggelystne danskere lempes.

Men hvis den kommunale sagsbehandling afskaffes, frygter han, at det kan føre til flere sammenstød over hækken i landets villakvarterer.

- Forslaget vil give flere konflikter mellem naboerne. Det er der ingen tvivl om, siger Allan Malskær til Jyllands-Posten og fortsætter:

- Når du taler med naboen om dine byggeplaner, er der meget stor forskel på, om du bare bygger og siger, at det må du ifølge reglerne, eller om du kan vise, at kommunen har været inde over.

Han opfordrer derfor kommunerne til at styrke rådgivningen til de borgere, som har brug for hjælp til at forstå byggereglerne.

Minister Ole Birk Olesen tror ikke, at forslaget vil føre til flere nabokonflikter.

- Jeg er ikke så bekymret for den side af sagen. Men hvis det nogle steder fører det med sig, må man bare sige, at fordelene langt opvejer den ulempe, som måtte opstå enkelte steder, siger Ole Birk Olesen, der kalder initiativet »en klar forbedring for almindelige borgere.

Kommunernes Landsforening, KL, støtter forslaget, og på Christiansborg nyder regeringen støtte fra Socialdemokratiet og SF. Enhedslisten er skeptisk.

Ifølge regeringen skal de nye regler gælde fra den 1. juli i år.