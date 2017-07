Redningsfolk leder efter mennesker i kollapset etagebygning

Op mod otte personer menes at være begravet blandt sten og støv, oplyser brandfolk til mediet Sky TG24. Der skulle være tale om to familier. To af de savnede er børn.

En etagebygning er kollapset nær den italienske by Napoli. Myndighederne leder fredag morgen efter mennesker fanget under murbrokkerne.

Der er forskellige meldinger om bygningens størrelse. Det italienske nyhedsbureau Ansa skriver, at der er tale om en ejendom med to etager. Mediet AP skriver, at det er en femetagers ejendom.

På Twitter bekræfter det lokale brandvæsen, at otte personer frygtes savnet. Her melder man om en ejendom på fire etager. 30 brandfolk er sendt til stedet for at få fjernet murbrokkerne.

Etagebygningen ligger i byen Torre Annunziata. Den styrtede sammen fredag morgen. Havnebyen ligger syd for Napoli og cirka fire kilometer fra den arkæologiske seværdighed Pompeji.

Det italienske nyhedsbureau Ansa har talt med øjenvidner på stedet. Der er ikke sket en eksplosion forud for kollapset, men et tog var netop kørt forbi på skinner tæt på bygningen.

Ulykken skete omkring klokken 6.30 om morgenen. Togtrafikken forbi stedet er blevet indstillet.

Lokale medier skriver, at bygningen var ved at blive renoveret.

På billeder fra stedet kan man se, at en stor del af bygningen er kollapset. Andre dele står stadig, så man kan se ind til flere lejligheder, hvor ydervæggen er brast sammen.

Redningsfolk på stedet fjerner murbrokker med hænderne og bærer dem væk i spande.

Byens borgmester, Vincenzo Ascione, siger til den italienske tv-station RAI, at der stadig er håb om at finde overlevende.

- Redningsfolk har muligvis fået livstegn. Lad os håbe på det bedste, siger han og tilføjer, at de savnede børn er 10 og 12 år.