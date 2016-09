Redningsfolk kæmper med sygdomme 15 år efter 9/11

Det sker, efter at det amerikanske nyhedsmagasin News har bragt en historie om, at 5441 redningsarbejdere er blevet diagnosticeret med mindst en kræftsygdom, der kan relateres tilbage til terrorangrebet.

Det nordlige tårn indeholdt 400 ton asbest, der sammen med kontormøbler, elektronisk udstyr, der frigav bly, kviksølv og andre dødelige giftstoffer, udløste brande, der stod på i op mod 90 dage.

Det viser en rapport fra miljøadvokatgruppen National Resources Defense Counsil, der blev offentliggjort et halvt år efter angrebene.

- Asbest plejer ikke at give kræft, før op til 15 til 20 år efter at man første gang blev udsat for det. Det er jo først der, vi er nu. Så det, vi hidtil har set, det er nok kun toppen af isbjerget, siger professoren til Ritzau.

Over 400 af de knap 3000, der døde under terrorangrebet på World Trade Center 11. september for 15 år siden, var redningsarbejdere. I Juli var det tal mere end fordoblet, så 1064 redningsarbejdere nu har mistet livet.

Det viser data fra the U.S. Center for Disease Crontrol and Prevention and the National Institute for Occupational Safety and Health, som Newsweek har fået.

Men ifølge professoren er det ikke nødvendigvis udelukkende de giftige stoffer, der har indflydelse på det høje sygdomstal.

- Man må også huske på, at alle de dårligdomme folk må have stødt på, ikke alle sammen kan tilskrives 9/11. Men det har haft en stor helbredsmæssig påvirkning, siger Philippe Grandjean.

Ifølge professoren, der har set rapporterne, er der for de brandmænd, der deltog i redningsarbejdet 30 procent højere hyppighed for kræftsygdomme end normalt.

- Det betyder, at omkring hvert fjerde tilfælde af kræft statistisk set kan henføres til påvirkninger fra 9/11, forklarer han.