Redningsfolk finder hund i live ni dage efter jordskælv

Hunden Romeo lå 230 timer under sammenstyrtet hus i den italienske by San Lorenzo

Ni dage efter det katastrofale jordskælv i det centrale Italien, hvor alt håb om at finde nogen i live er ude, så er der alligevel ud af ruinerne sluppet en golden retriever, der lyder navnet Romeo.

Romeo ser dog helt rolig ud og slubrer de første dråber vand i sig efter 230 timer under det sammenstyrtede hus. Den drikker af en vandflaske, som en brandmand holder hen mod den.

Brandmanden undersøger også, om dens poter har lidt skade, inden hunden bliver sat ned. Romeo snuser lidt rundt og kravler forsigtigt hen over murbrokkerne til et tårevædet gensyn med sin ejer, der havde opgivet håbet om at finde den i live.

- Han er i god form, siger en af redningsfolkene.

Ejeren og hans familie sov på førstesalen, da jordskælvet ramte den lille by San Lorenzo a Flaviano kort før daggry 24. august.

Det lykkedes dem at komme ud af det sammenstyrtede hus, men Romeo, som havde sovet i stueetagen, var væk. De ledte efter ham i flere timer, indtil de blev evakueret af myndighederne.

De havde opgivet alt håb om at finde hunden i live. Fredag var de taget tilbage til deres hus med nogle redningsfolk for at se, om de kunne finde nogle af deres ejendele i det ødelagte hus.

Men lige så snart de nærmede sig, hørte de hunden gø.

- Vi begyndte øjeblikkeligt at fjerne murbrokker der, hvor dens gøen kom fra, og helt utroligt fik vi fat i ham, og han så fin ud, fortæller en brandmand.

294 mennesker er bekræftet omkommet under det katastrofale jordskælv i Italien, der blev målt til 6,2.