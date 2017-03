Den amerikanske præsident, Donald Trump, anklager nu sin forgænger, Barack Obama, for at have aflyttet Trumps hovedkvarter op til præsidentvalget sidste efterår. Foto: Scanpix/Nicholas Kamm

Redaktør: Trumps aflytningsanklage er en afledningsmanøvre

Trump beskylder Obama for at have aflyttet ham i oktober. - Ikke hverdagskost, siger USA-kender Anders Agner.

Verden - 04. marts 2017 kl. 14:16 Af Ritzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det bedste forsvar er et angreb. Det siger Anders Agner, redaktør på USA-mediet Kongressen.com, efter at USA's præsident, Donald Trump, lørdag beskylder Barack Obama for at have aflyttet Trump i oktober inden valget. - Det her er klassisk Trump. Han laver en afledningsmanøvre, når han er allermest under pres. I Washington bliver det tolket som et klassisk Trump-angreb, siger Anders Agner.

Han henviser til Washington Posts historie om, at justitsminister Jeff Sessions havde to møder med Ruslands ambassadør i 2016. Der er dog ikke fremsat deciderede beviser for påstanden om aflytningerne, som allerede fredag var at læse på det højreorienterede netmedie Breitbart. Ifølge Anders Agner er beskyldningerne set ud fra et historisk perspektiv "bestemt ikke hverdagskost". - Det er jo en rimelig udokumenteret og grov påstand at komme med. Der er intet belæg for det indtil videre. - Jeg kan ikke mindes, at vi tidligere har set en præsident beskylde en tidligere præsident for den slags aflytning, siger han. Anders Agner har svært ved at forholde sig til, om der rent faktisk kan være hold i Trumps anklage. - Det kan jeg ikke sige noget om. Man har jo ikke set skyggen af beviser. Om Trump på et tidspunkt kan blive straffet for at komme med eventuelle falske beskyldninger afhænger af, hvordan Obama forholder sig til sagen, vurderer Anders Agner. Obama har lørdag eftermiddag ikke reageret på beskyldningerne. I den forgangne uge holdt Trump tale til Kongressen, og han blev efterfølgende rost af flere iagttagere og medier for sin tale. - Han virkede meget præsidentiel under talen. Men den kortvarige gode stemning er i hvert fald punkteret med det her, lyder det fra Anders Agner, der ikke tror, at sagen kommer til at betyde noget for Obamas eftermæle. - De, der i forvejen, hader Obama, vil hade ham endnu mere. Ellers ikke, siger han.