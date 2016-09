Redaktør: En illusion brister med Jolie-Pitt-skilsmisse

- I virkeligheden er det illusionen om noget normalt, der brister.

- Vi ved alle sammen godt, at superstjerner dybest set er normale mennesker, men de lever meget unormalt. Og så kommer de her, der ligner, at de forsøger at skabe en kernefamilie med adopterede børn og ikke et uber-ekstravagant liv.

- Tværtimod er det mere noget, der minder om et almindeligt liv. Så illusionen om, at der er noget normalt i Hollywood, brister med den her skilsmisse, siger Niels Pinborg.

Det er blot to år siden, at Angelina Jolie og Brad Pitt blev gift, men de har været sammen siden 2004.

Jolie bekræfter via sin advokat i en udtalelse, at hun vil skilles fra skuespilleren. Hun har krævet forældremyndigheden over parrets seks børn, skriver netmediet TMZ.

Parret har været kendt som "Brangelina", men bruddet kommer ikke til at betyde særlig meget for deres karriere eller brand, lyder det fra Niels Pinborg.

- Den klokkeklare kendsgerning er, at vi har med to megastjerner at gøre fra en generation af skuespillere, der ikke rigtig bliver skabt på samme måde længere.

- De er lige så spændende hver for sig som sammen. Sammen var de power og verdens kendispar nummer ét. Det kan godt være, at der går lidt glans af. Men jeg tror ikke, at det kommer til at betyde noget, siger han.

Dog kan det være, at de skal til at vænne sig til endnu mere opmærksomhed end tidligere.

- De vil nok føle, at de har været udsat for fotografer og snagende journalister. Men det, de har leveret, har været så stabilt og tenderende kedeligt, så nu vil vi opleve en øget opmærksomhed omkring deres liv. For hvem er den næste, der får lov at kysse med den her flotte kvinde og flotte mand?, spørger Niels Pinborg.

TMZ skriver, at Jolie med skilsmissebegæringen har henvist til uoverensstemmelser og uforsonlighed mellem de to.