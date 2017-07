Red Barnet: Støjberg bør bevise påstand om ngo-alliance

Han mener ikke, at udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) har ret i sin udtalelse om, at der er en alliance mellem humanitære organisationer - de såkaldte ngo'er - og menneskesmuglere i Middelhavet.

- Det ville klæde ministeren at fremvise dokumentation for den påstand.

- Vi har naturligvis ingen alliance med menneskesmuglere. Vi fordømmer dem og deres metoder, siger han.

Red Barnet er en af de ngo'er, der har et redningsskib i Middelhavet. Herfra hjælper de migranter, der kommer i havsnød på vejen fra Libyens kyster til Italien.

Ifølge Jonas Keiding Lindholm foregår alle skibets handlinger i tæt samarbejde med de italienske maritime myndigheder.

- De ved, hvor vores båd ligger til enhver tid, og det er dem, der også dirigerer vores båd hen til et nødstedt fartøj for at bistå med en redning, fortæller han.

Han har heller ikke hørt om andre ngo'er, der skulle have kontakt til menneskesmuglere.

Inger Støjberg deltog torsdag i et uformelt EU-møde i Tallin. Her sagde hun:

- Det nytter ganske simpelt ikke, at der er denne uhellige alliance mellem menneskesmuglerne og ngo'erne.

På mødet har EU's migrationsministre bakket op om en handlingsplan fra EU-Kommissionen.

Den skal blandt andet lette presset på Italien, der har taget imod over 85.000 flygtninge og migranter i år.

Samtidig arbejder ministrene også på at lave et adfærdskodeks for de skibe, som ngo'erne har liggende tæt på Libyen.

Det er dog ikke noget, der bekymrer Joans Keiding Lindholm.

- Med det kendskab jeg har til det forventede indhold i retningslinjerne, så er det min forventning, at det allerede er i overensstemmelse med den måde, Red Barnet opererer på, siger han.