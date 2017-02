Red Barnet: Somalia står på randen af en sultkatastrofe

I 2011 mistede omkring 260.000 mennesker livet i Somalia på grund af en hungersnød. Historiens fyldepen er begyndt at skrive et lignende kapitel om 2017, hvis ikke verdenssamfundet griber ind.

- Vi får bekymrende rapporter fra Somalia. Det er rapporter om en sultkatastrofe af historiske dimensioner, siger han.

Red Barnet er ikke ene om at råbe vagt i gevær. På torsdag mødes internationale donorer til en konference i London for at diskutere Somalia.

Nødhjælpsorganisationen peger også på alarmerende tal fra FN.

Ifølge FN er mere end 50.000 underernærede børn i landet i livsfare. Før 2017 er omme kan 944.000 børn være underernærede og 185.000 i en sådan grad, at det er særdeles alvorligt.

Det er heller ikke muntre beretninger fra Red Barnets udsendte, som Jonas Lindholm kan gengive.

- Regnen er udeblevet over en længere tid. Det vil sige, at husdyrene er døde, og afgrøderne er visne, siger han.

- Lige nu ser vi døde husdyr, tomme vandhuller og tomme byer, fordi folk er migreret i jagten på vand og mad.

Forud for konferencen i London er nødhjælpsorganisationen på jagt efter alle de midler, den kan få fat i.

- Den betydelige forværring i antallet af underernærede børn fortæller os, at en hungersnød ikke er langt væk. Vi står nu ved et vendepunkt, siger Jonas Lindholm.

- Det er vigtigt at få mobiliseret de ressourcer, der skal til for at gå på markedet og købe nødhjælpen. Vi har muligheden for at forebygge, at det her bliver en reel hungersnød som i 2011.

- Det kan ikke være rigtig, at vi skal se billeder af børn med udspilede maver og fluer om øjnene, før vi griber ind.

Somalia er ikke det eneste land i regionen, hvor store dele af befolkningen sulter.

Sydsudan erklærede mandag hungersnød i dele af landet. Også i krigshærgede Yemen mangler befolkningen mad.