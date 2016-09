Reagans attentatmand løslades med forbud mod mediesnak

Manden, som forsøgte at dræbe USA's præsident i 1981, forlader nu psykiatrisk institution efter 35 år.

Beslutningen blev truffet tidligere på sommeren. En domstol har vurderet, at den 61-årige mand ikke længere udgør en trussel for sig selv eller andre.

John Hinckley, som i 1981 forsøgte at dræbe den amerikanske præsident, løslades fra et psykiatrisk hospital efter 35 år.

Der knytter sig en række forpligtelser til prøveløsladelsen.

Blandt andet må John Hinckley ikke tale med journalister, og han skal arbejde tre dage om ugen, skriver BBC.

Løsladelsen indebærer også, at han skal tale med en psykiater to gange om måneden.

Hinckley skød og ramte Ronald Reagan foran et hotel i Washington 30. marts 1981. Reagan blev skudt i brystet, og han overlevede attentatet.

Tre andre mænd blev såret, herunder præsidentens pressechef James Brady. Han har siddet i kørestol siden som følge af attentatet.

Brady har været en af de fremmeste fortalere for strammere våbenkontrol i USA.

John Hinckley sagde efter attentatet, at han skød mod præsidenten for at imponere skuespilleren Jodie Foster, som han var besat af.

Han blev af en jury erklæret sindssyg i gerningsøjeblikket. Derfor blev han fritaget fra straf.

Senere kom det frem, at han havde lidt af depression og tvangstanker det meste af sit liv. Han blev besat af Jodie Foster efter at have set hende i filmen "Taxi Driver", som udkom i 1976.

Flere læger har dog i de seneste år vurderet, at John Hinckley ikke længere er plaget af sin psykiske sygdom.

Hinckley har allerede været uden for institutionen, da han under strenge betingelser har opholdt sig hos sin mor.